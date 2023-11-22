Жилье и хоккейный центр построят в Москве на месте бывшей промзоны Грайвороново

В Москве на месте бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе проведут комплексную реорганизацию. Там появятся жилые дома и хоккейный центр. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 22 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Чиновник отметил, что минимально используемый и почти заброшенный участок района планируют сделать комфортным пространством для горожан. На территории в 3,57 га появятся современные жилые дома и хоккейный центр, сообщает телеканал «360».

В настоящее время уже одобрено и реализуются 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ) на площади около 692 га. По итогам в городе появятся более 136 тыс. рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, еще одна группа нежилых территорий будет преобразована в удобные городские кварталы, отмечает RT. Они расположены в районах Преображенское, Печатники и Покровское-Стрешнево, пишет НСН.

21 ноября заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что два неэффективно используемых участка площадью 17,42 га на севере столицы реорганизуют по программе КРТ. Проект предусматривает строительство свыше 255 тыс. кв. м жилых, а также более 69 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, отмечает «Москва 24».

В тот же день Сергей Собянин рассказал, что за 13 лет в Москве построили порядка 200 крупных спортивных сооружений. При строительстве подобных сооружений, как отметил Собянин, привлекаются инвесторы, для них в столице действуют специальные программы поддержки. Сейчас с ними заключено 89 подобных договоров.