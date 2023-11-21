В Москве за 13 лет построили около 200 спортивных сооружений

За 13 лет в Москве построили порядка 200 крупных спортивных сооружений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге во вторник, 21 ноября.

По словам чиновника, среди них стадионы «Спартака» и ЦСКА, Дворец гимнастики Ирины Винер, Центр водных видов спорта в Парке легенд, Академия спорта «Динамо», Ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», Дворец спорта в Некрасовке, Центр биатлона «Новая звезда» в Митино, отмечает агентство городских новостей «Москва».

При строительстве подобных сооружений, как отметил Собянин, привлекаются инвесторы, для них в столице действуют специальные программы поддержки. Сейчас с ними заключено 89 подобных договоров, сообщает «Москва 24». На данный момент построено и открыто 19 сооружений. Это спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), пишет RT.

Благодаря такому подходу город получит новые спортивные площадки, сэкономит бюджетные средства и выделит дополнительные рабочие места. Для размещения некапитальных объектов в столице выбрали 125 земельных участков, которые постепенно разыгрывают на аукционах.

К концу 2023 года планируется открыть еще семь некапитальных спортивных объектов. В ближайшие два года заработают 59 таких сооружений.

Помимо сооружений для массовых посещений оборудовали тысячи спортивных зон рядом с жилыми домами. Мэр отметил, что развитая спортивная инфраструктура укрепляет в сознании людей здоровый образ жизни как норму, сообщает телеканал «360».

Ранее 21 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что два новых ФОК с бассейнами появятся в поселениях Воскресенское и Мосрентген в Новой Москве. По его словам, ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2028 год, сообщает РИАМО.

В октябре Бочкарев сообщил, что еще 18 ФОК построят в Москве до 2027 года. По его словам, спортивные объекты появятся в рамках реализации Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024–2026 годы.