Пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метро
В Московском метрополитене на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии пожилая женщина упала на рельсы, она выжила. Об этом 5 декабря сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Агентству также рассказали в пресс-службе столичного метро, что из-за падения женщины на пути состав применил экстренное торможение. Там отметили, что в настоящее время движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется по графику.
В Сети были опубликованы видео произошедшего. На кадрах можно увидеть, что на помощь пожилой женщине бросился очевидец. Он помог ей подняться на платформу станции.
Похожий инцидент произошел в конце сентября. Тогда человек выжил после падения на пути на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы. Пассажира оперативно подняли на платформу.