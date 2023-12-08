На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение

На участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена между станциями «Щелковская» и «Партизанская» остановлено движение. Об этом 8 декабря сообщил дептранс Москвы.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения между «Щелковской» и «Партизанской», — сообщило ведомство в Telegram.

Перед этим сообщалось, что на восточном участке «синей» линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

Ранее в этот день было приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

5 декабря сообщалось, что женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. В Сети также было опубликовано видео инцидента, на котором можно заметить, что очевидец бросился на помощь упавшей и помог ей подняться на платформу станции.