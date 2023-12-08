В ЕП заявили об ущербе рынку из-за соглашения о грузоперевозках с Украиной

Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Евросоюзом (ЕС) и Украиной наносит серьезный ущерб европейскому рынку и лишает местных транспортных операторов конкурентоспособности. Об этом группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК).

Парламентарии отметили, что, по мнению автотранспортных организаций из нескольких государств — членов ЕС, последствия приостановки действия системы двусторонних разрешений вышли далеко за рамки первоначальных намерений и в настоящее время наносят серьезный ущерб рынку Евросоюза.

«Они говорят, что это наносит ущерб конкурентоспособности операторов автомобильного транспорта ЕС из-за массового увеличения транспортных операций внутри ЕС, выполняемых перевозчиками из стран, не входящих в ЕС», — цитирует Lenta.Ru текст письма.

Авторы обращения задают ЕК вопросы о том, планирует ли она вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Накануне заместитель директора департамента коммерческой работы компании «Укржелдороги» Валерий Ткачев заявил, что компания перевезет по железной дороге большегрузные автомобили, которые застряли в Польше из-за блокады автомобильных пунктов пропуска, передает RT.

Таким образом в стране намерены частично обойти польскую блокаду границы, сообщает телеканал «360». По словам Ткачева, сейчас Украина и Польша согласовывают технические вопросы. Своей очереди ждут 23 загруженных вагона, добавил он.

5 декабря стало известно о беспокойстве Польши из-за протестов перевозчиков на границе с Украиной. Член Европарламента от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Кроме того, он спросил, какие меры ЕК примет для восстановления ограничений на пограничных переходах между Украиной и государствами ― членами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.