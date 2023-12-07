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На Украине нашли способ частичного обхода блокады на границе

«Страна.ua»: застрявшие в Польше грузовики Украины перевезут по железной дороге
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Фото: TASS/Zuma
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Компания «Укржелдороги» перевезет по железной дороге большегрузные автомобили, которые застряли в Польше из-за блокады автомобильных пунктов пропуска. Об этом 7 декабря сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы компании Валерий Ткачев.

«Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим составы в массовом порядке», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

Таким образом в стране намерены частично обойти польскую блокаду границы. По словам Ткачева, сейчас Украина и Польша согласовывают технические вопросы. Своей очереди ждут 23 загруженных вагона, добавил он.

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5 декабря стало известно о беспокойстве Польши из-за протестов перевозчиков на границе с Украиной. Член Европарламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее действиях в связи с протестами польских перевозчиков на границе с Украиной. Кроме того, он спросил, какие меры ЕК примет для восстановления ограничений на пограничных переходах между Украиной и государствами ― членами ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

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