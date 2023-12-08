Матвиенко поддержала решение Путина выдвинуться на новый срок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 8 декабря, что безусловно поддерживает решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на грядущие выборы президента РФ. По ее словам, глава государства выдвинул свою кандидатуру, исходя из интересов страны.

«Конечно, я считала и считаю себя членом команды Путина и, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича. Оно дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него. Это доверие настоящее, эта поддержка — самой высокой пробы!» — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Путин в очередной раз продемонстрировал то, что никогда не избегает ответственных решений. По ее мнению, глава государства «подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан».

Матвиенко указала, что российский лидер заявил о выдвижении своей кандидатуры на грядущие президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан и учитывая волю народа и его настрой.

«Думаю, что уже само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», — добавила спикер Совфеда.

Ранее в этот день Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Так, он ответил на соотвествующий вопрос спикера парламента Донецкой Народной Республики и участника спецоперации Артема Жоги. Тот рассказал журналистам, что Путин будет выдвигаться на новый срок, так как «именно сегодня нужно быть с народом».

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование. Выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее — то есть не более, чем в 30 субъектах страны, отмечала глава комиссии Элла Памфилова.

Согласно опросам, проголосовать на выборах намерены не менее 78% россиян. Как отмечала Матвиенко, результаты предстоящих выборов определят то, как Россия будет реагировать на ключевые вызовы.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о внешнем и внутреннем воздействиях, а также о давлении на избирательный процесс.