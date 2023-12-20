Когда и где наблюдать метеорный поток Урсиды 21 декабря 2023 года

Незадолго до Нового года россияне смогут увидеть второй метеорный поток зимы — Урсиды. В 2023 году его пик придется на 21 декабря. Чем известно это астрономическое явление и где его лучше всего наблюдать, рассказывают «Известия».

Метеорный поток Урсиды 21 декабря — что собой представляет

Метеорные потоки, или «падающие звезды», образуются в небе при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел: астероидов, осколков комет или же космического мусора. Свои названия потоки получают в честь созвездия, где находится их радиант — область в небесной сфере, откуда разлетаются метеоры.

Радиант Урсид расположен в созвездии Малой Медведицы, в верхней части ее «ковша». Наблюдать его можно ежегодно в конце года. Активность потока начинается 17 декабря и продолжается около недели. Скорость метеоров составляет около 32 км/с.

Родоначальницей же потока считается комета Туттля, открытая астрономами еще в конце XVIII века. Это не очень яркая комета. В последний раз ее наблюдали в начале 2008 года.

Метеорный поток Урсиды 21 декабря — интенсивность потока

Число метеоров в час обычно бывает около десяти, хотя прежде случались и более мощные вспышки. Так, в 1945 и 1986 годах их количество доходило до 120 и 100 соответственно.

Повышенная активность наблюдалась и в некоторые другие годы. Например, в 2007 году было зафиксировано 35 метеорных тел.

В 2023 году количество метеоров прогнозируется от 15 до 20 в час.

Метеорный поток Урсиды 21 декабря — когда и где наблюдать

Метеорный поток достигнет своего пика с 21 на 22 декабря в день зимнего солнцестояния, когда наступает самая длинная ночь в году. Лучшее время для наблюдений — с полуночи до рассвета. Однако, как пояснили в Московском планетарии, Урсиды можно будет наблюдать только над северным горизонтом в Северном полушарии. Жители Южного полушария их не увидят.

Таким образом, поток будет доступен для наблюдений всем россиянам из любой точки страны. Но так как яркость Урсид значительно слабее, чем, например, у первого декабрьского «звездопада» — Геминид, то видно его будет только при ясной погоде и вдали от городской засветки.

Астрономы оценивают условия для наблюдения как не самые благоприятные. Луна в этот период будет полной на 74%, из-за чего и без того не слишком яркие Урсиды будет еще сложнее разглядеть невооруженным глазом.

Лучше всего воспользоваться телескопом или другими оптическими приборами либо установить специальное приложение с картой звездного неба, где все космические события отображаются в реальном времени.

Ранее «Известия» рассказали о метеорном потоке Альфа-Моноцеротиды и в какое время года его можно наблюдать.