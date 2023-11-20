Пик метеорного потока Альфа-Моноцеротиды — когда и как наблюдать

В ноябре россияне могут наблюдать несколько метеорных потоков. Один из них — Альфа-Моноцеротиды. Он отличается периодическими всплесками активности, во время которых на ночном небе можно увидеть до нескольких сотен вспышек в час. О том, когда и как наблюдать это явление, читайте в материале «Известий».

Когда будет пик метеорного потока Альфа-Моноцеротиды в 2023 году

Метеорный поток Альфа-Моноцеротиды можно наблюдать ежегодно с 15 по 25 ноября. Пик его активности в 2023 году придется на ночь с 21 на 22 ноября. Можно будет увидеть около пяти «падающих звезд» в час.

Метеорный поток Альфа-Моноцеротиды в 2023 году — история и описание

Свое название метеорный поток Альфа-Моноцеротиды получил в честь созвездия Единорога (лат. Monoceros), в котором находится его радиант — область неба, которая кажется источником метеоров при наблюдении с Земли. Датой его открытия считается 21 ноября 1925 года, когда был зафиксирован первый всплеск активности потока.

Впоследствии Альфа-Моноцеротиды радовали астрономов яркими вспышками в 1935 и 1985 годах. Последний всплеск активности этого потока был зафиксирован в 1995 году. Тогда в небе наблюдали около 400 метеоров в час.

При этом до сих пор точно неизвестно, какой именно объект породил Альфа-Моноцеротиды. Ученые предполагают, что родительская комета потока движется по орбите вокруг Солнца с периодом обращения около 500 лет, оставляя за собой пылевой хвост. Всплески метеорной активности происходят из-за столкновения Земли с этим космическим следом.

Пик метеорного потока Альфа-Моноцеротиды в 2023 году — когда и где наблюдать

Созвездие Единорога поднимается над горизонтом около полуночи и остается видимым всю ночь. Оно располагается внутри так называемого зимнего треугольника, который образуют яркие звезды Бетельгейзе, Сириус и Процион.

Чтобы увидеть метеоры, достаточно найти глазами нужное созвездие. Однако в 2023 году пик потока Альфа-Моноцеротиды совпадает с растущей Луной, поэтому свет земного спутника может помешать любоваться «падающими звездами».

В этом году астрономы не ожидают всплесков активности потока. Тем не менее вспышки в атмосфере могут быть довольно яркими из-за высокой скорости метеоров. Наблюдать их лучше всего за городом, где нет засветки неба. При этом следует запастись теплой одеждой, горячими напитками и дополнительными источниками тепла, например, химическими грелками для рук и ног.

Ранее «Известия» рассказали, когда и где можно наблюдать метеорный поток Леониды.