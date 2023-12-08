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Самолет авиакомпании «Сибирь» экстренно сел в Новосибирске

Самолет компании «Сибирь» экстренно сел в Новосибирске из-за технеисправности
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Фото: t.me/zstproc
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Самолет авиакомпании «Сибирь» совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени (3:00 по мск. — Ред.) в ходе выполнения рейса Новосибирск – Москва воздушное судно авиакомпании «Сибирь» (Boeing 737) в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А.И. Покрышкина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В прокуратуре подчеркнули, что посадка была осуществлена в штатном режиме. Борт уже отстранен от эксплуатации, а пассажиры, летевшие этим рейсом, были размещены в здании аэропорта. Сотрудники аэропорта осуществляют подготовку резервного самолета для выполнения рейса, добавили в пресс-службе.

«Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании «Сибирь». <…> Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — отметили в прокуратуре.

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Накануне, 7 декабря, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ у самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» во время взлета в аэропорту Байкал загорелся двигатель. Он уточнил, что воздушное судно осуществило посадку, в результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что причиной возгорания двигателя грузового самолета при взлете в Улан-Удэ могло стать нарушение потока воздуха в турбине — помпаж. Как уточнил источник «Известий», это произошло в левом двигателе.

Сотрудники правления приступили к доследственной проверке по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Женщина, ставшая свидетелем того, как в небе над Улан-Удэ у грузового самолета загорелся двигатель, рассказала «Известиям» подробности инцидента. Она отметила, что это произошло 7 декабря около 8–9 утра (3:00–4:00 мск). Женщина уточнила, что услышала шум в небе, когда шла домой. По ее словам, она живет недалеко от аэропорта и привыкла к подобным звукам, но в этот раз он был неестественным. По ее словам, воздушное судно так долго летело, потом пошло на разворот, а пламя постепенно гасло. После этого он выровнялся и пошел на посадку. Женщина отметила, что при этом сброса топлива она не видела.

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