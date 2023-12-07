СК назвал возможную причину возгорания двигателя самолета в Улан-Удэ
Причиной возгорания двигателя грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» при взлете в Улан-Удэ могло стать нарушение потока воздуха в турбине — помпаж. Об этом 7 декабря сообщил сайт пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, 7 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя грузовой самолет Ту-204м, следовавший рейсом Улан-Удэ – Чжанчжоу, совершил посадку в аэропорту Байкал города Улан-Удэ», — сообщили в ведомстве.
Как уточнил источник «Известий», помпаж произошел в левом двигателе.
Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливают правоохранители. Сотрудники правления приступили к доследственной проверке по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
О возгорании двигателя воздушного судна ранее в этот день сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. После происшествия самолет благополучно совершил вынужденную посадку, никто не пострадал.