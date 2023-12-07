В Улан-Удэ самолет совершил посадку из-за возгорания двигателя

В Улан-Удэ у самолета во время совершения взлета произошло возгорание двигателя. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в Telegram-канале.

«В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся двигатель», — написал он.

Как уточнил Цыденов, самолет осуществил посадку, в результате случившегося никто не пострадал.

Директор аэропорта «Байкал» рассказал «Известиям» о ситуации в аэродроме. Он сообщил, что все службы аэропорта были приведены в повышенную готовность, а причину возгорания будет определять комиссия.

Ранее, 5 декабря, стало известно, что транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Отмечалось, что на борту воздушного судна находилось восемь человек.