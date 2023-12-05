Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре

Транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме совместного базирования «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом 5 декабря «Известиям» сообщил источник.

По его данным, на борту воздушного судна находятся восемь человек.

В настоящее время выясняются детали и обстоятельства случившегося.

Ранее, 10 ноября, сообщалось об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2. Борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек — Полярный — Певек.

В тот же день стало известно, что пропавший Ан-2 найден с двумя членами экипажа на борту. Через некоторое время капитан воздушного судна, который после жесткой посадки самолета отправился пешком на поиски места для связи, также был обнаружен живым.

По факту пропажи самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.