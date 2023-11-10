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СК РФ возбудил дело после пропажи связи с Ан-2 на Чукотке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после пропажи самолета Ан-2 на Чукотке. Об этом 10 ноября сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России по факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проводятся поисково-спасательные мероприятия.

В МЧС РФ добавили, что самолет пока не обнаружен. В экстренных службах предварительно полагают, что воздушное судно могло столкнуться с сопкой.

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Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС ранее этим утром. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Тогда же сообщалось, что для проверки маршрута, которым следовал самолет, направились спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». На борту вертолета ведомства находятся шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа.

Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с самолетом Ан-2 потеряна. Уточнялось, что воздушное судно не совершило посадку в месте назначения в установленное время. По предварительным данным ведомства, на борту находятся два члена экипажа и пассажир.

Позже в МЧС сообщили, что поиски с воздуха пропавшего на Чукотке самолета приостановлены из-за непогоды. Наземные поиски продолжаются.

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