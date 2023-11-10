На Чукотке пропал самолет Ан-2

Самолет Ан-2 пропал на Чукотке. Об этом 10 ноября сообщили в МЧС.

Борт, принадлежащий авиакомпании Стриж Авиа, выполнял рейс по маршруту Певек – АС – Полярный – Певек.

Спасатели на вертолете МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» вылетели для проверки маршрута. На борту находятся шесть человек, из них один медицинский работник, два спасателя и три члена экипажа.

В настоящее время ведутся поиски исчезнувшего воздушного судна. Сообщается, что на борту находились три человека.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что самолет санитарной авиации разбился в Мексике. Крушение произошло рядом с международным аэропортом Куэрнаваки в штате Морелос, передал телеканал «Известия». По информации журналистов, на борту находились два пилота, врач и медсестра, все они погибли.