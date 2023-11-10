Ушедший искать связь капитан аварийного Ан-2 найден живым

Капитан самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на Чукотке, найден живым. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил представитель компании «Артель старателей «Полярная».

«Капитана нашли, всё в порядке. Всех троих [с самолета] везут в артель», — сказал он «РИА Новости».

Представитель компании также рассказал, что участники поисковой операции должны преодолеть около 14 км в пургу.

Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС ранее в этот день. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с бортом была потеряна, а он сам не совершил посадку в пункте назначения в установленное время.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута Ан-2 были направлены спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Однако позже в ведомстве предупредили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

В этот же день, 10 ноября, пропавший Ан-2 был найден, об это сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов. Ожидается, что 11 ноября экипаж аварийного самолета будет эвакуирован санитарным рейсом, уточнил губернатор региона.

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