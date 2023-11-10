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Общество
Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, все три человека, которые находились на борту, живы. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов.

«По предварительной информации, все трое человек — пилоты и пассажир живы, однако получили ранения различной степени тяжести. Во время обнаружения на борту находилось два человека (второй пилот и пассажир)», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как рассказал Кузнецов, капитан Ан-2 после жесткой посадки отправился пешком для поиска места связи. В настоящее время за ним выдвинулась поисковая группа.

Пока все пострадавшие будут перевезены в артель «Шахтер». Утром в субботу, 11 ноября, если позволят погодные условия, для их эвакуации будет организован санитарный рейс, отметил губернатор.

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Об исчезновении на Чукотке самолета Ан-2 сообщили в МЧС ранее в этот день. По данным ведомства, борт авиакомпании «Стриж авиа» выполнял рейс по маршруту Певек – Полярный – Певек. Магаданская транспортная прокуратура подтвердила, что связь с самолетом Ан-2 была потеряна. Уточнялось, что воздушное судно не совершило посадку в месте назначения в установленное время. По предварительным данным ведомства, на борту находились два члена экипажа и пассажир.

Тогда же в МЧС сообщили, что для проверки маршрута, которым следовал самолет, направились спасатели на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Позже в ведомстве предупредили, что поиски пропавшего самолета с воздуха приостановлены из-за непогоды, однако наземные поиски судна продолжались.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета (СК) России по факту пропажи самолета возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

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