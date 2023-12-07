Очевидица рассказала о загоревшемся самолете в небе над Улан-Удэ

Женщина, ставшая свидетелем того, как в небе над Улан-Удэ у грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся двигатель, рассказала «Известиям» подробности инцидента.

Она отметила, что это произошло 7 декабря около 8–9 утра (3:00–4:00 мск). Женщина уточнила, что услышала шум в небе, когда шла домой. По ее словам, она живет недалеко от аэропорта и привыкла к подобным звукам, но в этот раз он был неестественным.

«Я посмотрела в небо и увидела, что самолет летит и у него с левого крыла такой большой шлейф искр наподобие какого-то фейерверка, фонтан, что-то вот такое, с огнем. Он такой был гигантский, по длине, получается, длиннее самолета. И он как бы маленько наклонялся, накренялся, и так страшно было. Я смотрю, мне кажется, что он сейчас упадет», — сказала очевидица.

По ее словам, воздушное судно так долго летело, потом пошло на разворот, а пламя постепенно гасло. После этого он выровнялся и пошел на посадку. Женщина отметила, что при этом сброса топлива она не видела.

Ранее в этот день глава Республики Бурятия Алексей Цыденов сообщил, что в Улан-Удэ у самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту» во время взлета в аэропорту Байкал загорелся двигатель. Он уточнил, что воздушное судно осуществило посадку, в результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что причиной возгорания двигателя грузового самолета при взлете в Улан-Удэ могло стать нарушение потока воздуха в турбине — помпаж. Как уточнил источник «Известий», это произошло в левом двигателе.

Сотрудники правления приступили к доследственной проверке по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).