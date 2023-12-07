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Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор

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Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна распространили совместное заявление о намерении достичь мира в регионе. Документы опубликованы 7 декабря.

Как следует из заявления, Баку и Ереван разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира. Страны подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора, в основу которого лягут принципы суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, в ходе переговоров двух стран была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Баку и Ереван условились освободить военнопленных.

«Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Армения в качестве жеста доброй воли отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН (СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия приветствует встречу Азербайджана и Армении по делимитации границы и готова содействовать процессу. По мнению дипломата, дальнейшее затягивание с выходом на договоренности будут работать против интересов стран регионов.

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В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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