Захарова заявила о поддержке РФ встречи Азербайджана и Армении

Россия приветствует встречу Азербайджана и Армении по делимитации границы и готова содействовать процессу. Об этом 6 декабря сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы приветствуем встречу представителей Армении и Азербайджана на совместной границе. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческое содействие непосредственно по делимитационной деятельности. Это предполагает и предоставление необходимых картографических материалов», — сообщила Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что такую позицию России подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве 5 декабря.

Дальнейшее затягивание с выходом на договоренности будут работать против интересов стран регионов, в том числе Армении. Она отметила, что российская сторона направляла приглашение на переговоры в Москве. В Баку всегда подтверждали готовность к ним. Однако об Армении этого сказать нельзя, подчеркнула официальный представитель дипломатического ведомства России.

«Возможно, они [Армения] считают, что их новые советчики из Вашингтона, Брюсселя смогут предложить что-то получше, поинтереснее, поэффективнее. К чему привели посиделки под эгидой ЕС в Праге и Брюсселе, мы видели», — подытожила Захарова.

Ранее, 6 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», заявил, что Баку не хочет войны с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии. По словам Алиева, в результате проведенных антитеррористических мероприятий, продолжавшихся менее суток, Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Алиев в конце ноября отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.