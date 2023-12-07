Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию экс-бойца СС Гунько у Канады

Генеральная прокуратура России обратилась к властям Канады с просьбой о выдаче бывшего бойца СС Ярослава Гунько (Хунки), которого заочно обвинили в геноциде местного населения во время Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 7 декабря, передает «Интерфакс», информацию агентству подтвердили в ведомстве.

Отмечается, что российская сторона просит канадских коллег экстрадировать 98-летнего Гунько, который, по данным правоохранительных органов России, причастен к убийству более 500 советских граждан на территории Украинской ССР.

22 сентября 98-летнего Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Комментируя эти события, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.

5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», «или идиотом, или негодяем». Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол для экстрадиции Гунько. По его словам, факты непосредственного участия Гунько в зверствах против мирного советского населения дают России основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция», или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.