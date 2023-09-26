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Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Justin Tang
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Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку 26 сентября на фоне скандала с чествованием 98-летнего украинского националиста, служившего в дивизии СС «Галиция».

«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера палаты общин», — сказал он на заседании нижней палаты парламента.

Рота отметил, что официально покинет пост 27 сентября.

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23 сентября СМИ представили фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

После этого, 24 сентября, Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

26 сентября посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием эсэсовца. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. Приветствие нациста в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, пропитанный русофобией, подчеркнули в ведомстве.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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