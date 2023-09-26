МИД РФ пообещал ответ на враждебные действия Канады

Министерство иностранных дел Российской Федерации 26 сентября заявило, что враждебные действия Канады, в том числе и расширение санкционных списков, не будут оставлены без ответа. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с чествованием в парламенте Канады карателя из дивизии СС «Галичина».

«<...> насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, ее культуре, религиозным и традиционным ценностям, имеет родственные с нацизмом корни», — сообщили в министерстве.

Также МИД подчеркнул, что чествование нацистов в канадском парламенте «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Трюдо», нацеленный на «оголтелую русофобию», а расширение санкционного списка за счет российских политиков и деятелей культуры является «ражем» с целью превзойти в этом вопросе США и не останется без ответа.

22 сентября Канада внесла в санкционный список по РФ еще 42 физических и 22 юридических лица. В перечень вошли некоторые университеты РФ, общественные организации и издания. Также там числятся имена некоторых политологов.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Позднее, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Гунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

25 сентября Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.