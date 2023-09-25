ООН выступила против чествования участников нацистской деятельности

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

«Насколько я знаю, спикер канадского парламента уже принес извинения за приглашение этого человека. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — сказал он.

23 сентября агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

24 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь украинского бойца из дивизии СС. Рота указал, что не знал о прошлом Ярослава Хунки. Он также принес извинения всем еврейским общинам в Канаде и по всему миру, заявив, что принимает на себя всю ответственность за произошедшее.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.