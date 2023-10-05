Путин назвал отвратительным чествование нациста в Канаде

Президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября прокомментировал инцидент с чествованием ветерана дивизии «Ваффен СС» Ярослава Хунки в Канаде, назвав его отвратительным.

«Абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, и особенно президент Украины [Владимир Зеленский], в жилах которого течет еврейская кровь», — сказал Путин, отвечая на вопросы из зала.

Глава государства напомнил, что Нюрнбергский процесс объявил дивизию, в которой состоял Хунки, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и других народов. Спикера же канадского парламента Энтони Рота, пригласившего эсэсовца, он назвал неграмотным либо «просто идиотом».

Путин подчеркнул, что для России это не рядовое событие.

98-летнего ветерана пригласили в парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует нациста.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.