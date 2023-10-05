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Путин назвал отвратительным чествование нациста в Канаде

Путин: то, что все аплодировали нацисту в Канаде, отвратительно
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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября прокомментировал инцидент с чествованием ветерана дивизии «Ваффен СС» Ярослава Хунки в Канаде, назвав его отвратительным.

«Абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, и особенно президент Украины [Владимир Зеленский], в жилах которого течет еврейская кровь», — сказал Путин, отвечая на вопросы из зала.

Глава государства напомнил, что Нюрнбергский процесс объявил дивизию, в которой состоял Хунки, преступной и ответственной за геноцид евреев, поляков и других народов. Спикера же канадского парламента Энтони Рота, пригласившего эсэсовца, он назвал неграмотным либо «просто идиотом».

Путин подчеркнул, что для России это не рядовое событие.

98-летнего ветерана пригласили в парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует нациста.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

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Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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