Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 18 октября, поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Гунько (Хунка). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию», — сказал Шойгу на закрытой части совместной коллегии российского и белорусского министерств обороны.

По словам министра, факты непосредственного участия Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда — территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают России все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности.

«Подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности. <...> Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами», — сказал глава российского минобороны.

22 сентября 98-летнего Ярослава Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Комментируя эти события, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Позднее спикер палаты общин Канады извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.

5 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», «или идиотом, или негодяем». Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.