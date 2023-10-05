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Путин назвал экс-спикера парламента Канады «или идиотом, или негодяем»

Путин: спикер парламента в Канаде не мог не знать, что Хунка сражался за Гитлера
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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента Энтони Рота, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС» Ярослава Хунки, «или идиотом, или негодяем».

«Во-первых, если спикер канадского парламента говорит о том, что во время Второй мировой войны этот канадский, канадско-украинский или украино-канадский нацист сражался против русских во время Второй мировой войны, он не может не понимать, что он сражался на стороне [Адольфа] Гитлера, а не на стороне Канады. Или был фашистским коллаборационистом. В любом случае сражался на стороне нацистских войск», — заявил президент.

Путин отметил, что если Рота не знает, что во время Второй мировой войны против России сражался Гитлер и его приспешники, «то он идиот».

«Он, значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера, и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. Или так, или так», — сказал глава государства.

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98-летнего Ярослава Хунки пригласили в парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

25 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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