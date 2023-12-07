Россия демонстрирует высокие показатели в области экономики, и новые санкции Великобритании не помешают дальнейшему развитию РФ. Об этом в среду, 6 декабря, сообщило посольство РФ в Лондоне.

«Пока в Лондоне и других западных столицах разбазаривали миллиарды на подпитку киевских коррупционеров, Россия успела наработать устойчивый «санкционный иммунитет», — указывается в комментарии ведомства, поступившим «РИА Новости».

Помимо этого, подчеркивается, что в условиях продолжающегося введения Лондоном в адрес Москвы санкций РФ показывает «недосягаемые для самой Британии темпы экономического развития».

Ранее, 6 декабря, стало известно, что Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций. Уточнялось, что санкции коснулись военно-промышленного комплекса России. Ограничения ввели против 31 физического и юридического лица, предположительно, связанного с разработкой беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет.

5 декабря США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В него внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Новые ограничения затронули несколько крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.