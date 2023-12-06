Ми больше не будем: на производстве вертолетов в Казани нашли поддельные детали

В серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и «Ансат» вскрыты факты использования поддельной резины, узнали «Известия». Из нее изготавливали прокладки для топливной системы . Фальсификат мог привести к их разрушению, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полете . В зоне риска оказались 37 вертолетов 2022 года выпуска . Росавиация приостановила эксплуатацию этих машин до замены деталей на новые. Подделку выявила служба качества Казанского вертолетного завода, по факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело , сообщили в «Ростехе».

Опасный фальсификат

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявлены факты использования резины с поддельными паспортами качества . Из нее могли изготовить прокладки для топливной системы российских вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия). Это следует из двух директив летной годности (ДЛГ), изданных Росавиацией в конце октября – начале ноября. «Известия» ознакомились с ними.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что выполнение директив находится на контроле территориальных управлений агентства.

На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива , пояснил инженер-вертолетчик в одной из авиатранспортных компаний. Эксплуатация изделия из некачественного материала могла привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей , указано в ДЛГ. Так, загрязнение фильтров приводит к топливному голоданию двигателей и, как следствие, их отключению в полете , объяснил авиаинженер.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Справка «Известий» Директива летной годности — это обязательное к исполнению распоряжение авиавластей. В ней содержатся корректирующие действия, направленные на устранение выявленных критических недостатков конструкции воздушных судов, влияющих на безопасность полетов и поддержание летной годности. Росавиация издает ДЛГ по предложениям разработчиков и изготовителей авиатехники в том случае, если по итогам анализа представленной в них информации установлено, что существует угроза безопасности полетов, сообщили «Известиям» в агентстве.

В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и десяти «Ансат-СК» (модификация для санитарной авиации) , сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства. Дополнительно регулятор оповестил разработчиков и изготовителей вертолетов, Минпромторг, МЧС и эксплуатантов этих типов воздушных судов, уточнили в Росавиации.

По данным портала Russianplanes.net, под ДЛГ попали 18 машин Национальной службы санитарной авиации («дочка» «Ростеха»), четыре — «Авиалесоохраны», по два — авиационной компании «Ямал», «Газпромавиа» и «КрасАвиа», по одному — «Конверс Авиа», «Арго», «Дальнереченск Авиа», Камчатского авиапредприятия, оставшиеся пять — других эксплуатантов . «Известия» направили запросы в эти компании.

Директивы предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету . В настоящее время примерно на 80% вертолетах эти работы уже выполнены, и они уже вернулись к полетам , сообщили «Известиям» в Росавиации. Там не уточнили, на скольких машинах были обнаружены продукты разрушения резиновых прокладок.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Залетный поставщик

Поставщик резиновых пластин для прокладок на КВЗ был выбран в ходе закупочных процедур , рассказали «Известиям» в «Ростехе», не раскрыв название компании. По словам близкого к КВЗ источника, контрафактный материал был поставлен на завод еще в августе прошлого года .

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022-м завод заключил только один госконтракт на поставку резиновых пластин пяти видов общей массой свыше 4 тыс. т , выяснили «Известия». В конкурсной процедуре за этот контракт победил нераскрытый участник, предложивший наименьшую цену — 2,3 млн рублей , следует из протокола, размещенного на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

По словам топ-менеджера в одной из вертолетных компаний, есть всего два варианта происхождения поддельной резины. Первый — ее изготовили, забраковали, но вместо того чтобы утилизировать или переработать, кто-то в корыстных целях оформил на такой материал паспорт качества .

— Второй вариант — наиболее вероятный. У резины есть срок годности/хранения (обычно пять лет), после которого ее свойства ухудшаются — она становится менее эластичной и ломкой . После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую , — объяснил собеседник.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В «Ростехе» «Известиям» рассказали, что дефект материала выявила заводская служба качества, а проведенные дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность продукции . После этого изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция изъята из производственных цехов и заменена на готовых вертолетах , добавили в госкорпорации.

— Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ, были переданы в службу безопасности предприятия . Проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлен факт подделки документов о качестве резины . Материалы и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы, — сообщили в «Ростехе».

По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2. ст. 159 УК РФ), сообщил источник, знакомый с ходом расследования. В настоящее время оно находится на стадии судебного разбирательства , уточнили в госкорпорации.

В «Ростехе» заверили, что ответственными службами КВЗ дополнительно приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшей деятельности предприятия.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Не в первый раз

Это уже не первый случай выявления на КВЗ поддельной резины . По факту использования на заводе некачественного материала при изготовлении прокладок для топливной системы вертолета «Ансат» Росавиация уже издавала одну ДЛГ — в августе 2022 года , сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства. Тогда в ней говорилось про обнаруженные продукты разрушения изделий, которые привели к засорению топливных фильтров двигателей на одном «Ансат-СК» при приемо-сдаточных испытаниях . В связи с этим была приостановлена эксплуатация двух вертолетов .

В своей директиве Росавиация в прошлом году раскрывала изготовителя — это «Уралрезинотехника» из Екатеринбурга . По данным «СПАРК-Интерфакс», ее владельцем является 37-летний Андрей Цветков, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В начале ноября этого года оно поступило в Авиастроительный районный суд Казани, откуда было перенаправлено в один из районных судов Екатеринбурга по месту жительства фигуранта, сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

«Известия» направили запросы в Татарскую транспортную прокуратуру, УФСБ, МВД и Следственное управление СК РФ по Татарстану.

Подконтрольное качество

Выявление поддельных изделий при производстве и ремонте воздушных судов — не редкость даже для зарубежных изготовителей авиатехники с мировым именем — Airbus и Boeing , рассказал основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. В пример он привел недавний громкий скандал с лондонской AOG Technics, которая поставляла поддельные запчасти для ремонта самых массовых двигателей CFM56 на самолетах семейства Airbus A320 и Boeing B737 .

Двигатель CFM56 Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul

Важно, чтобы после каждого такого случая были сделаны правильные выводы и как минимум усилен контроль за такой номенклатурой комплектующих и их поставщиками, подчеркнул эксперт. По его словам, по умолчанию все изделия с календарным сроком службы проходят входной контроль по документам, где необходимо проверить прежде всего их срок годности .

— При этом в отличие от электронных компонентов, которые зачастую проверяют на специальных стендах на входном контроле, резину так исследовать на работоспособность очень сложно . Поэтому при подделке документов она могла попасть в производство, — пояснил Андрей Патраков.