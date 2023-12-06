Ми больше не будем: на производстве вертолетов в Казани нашли поддельные детали
В серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и «Ансат» вскрыты факты использования поддельной резины, узнали «Известия». Из нее изготавливали прокладки для топливной системы. Фальсификат мог привести к их разрушению, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полете. В зоне риска оказались 37 вертолетов 2022 года выпуска. Росавиация приостановила эксплуатацию этих машин до замены деталей на новые. Подделку выявила служба качества Казанского вертолетного завода, по факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело, сообщили в «Ростехе».
Опасный фальсификат
На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявлены факты использования резины с поддельными паспортами качества. Из нее могли изготовить прокладки для топливной системы российских вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия). Это следует из двух директив летной годности (ДЛГ), изданных Росавиацией в конце октября – начале ноября. «Известия» ознакомились с ними.
В пресс-службе Росавиации сообщили, что выполнение директив находится на контроле территориальных управлений агентства.
На вертолетах резиновые прокладки применяются в качестве уплотнения для герметизации стыков и недопущения протечки топлива, пояснил инженер-вертолетчик в одной из авиатранспортных компаний. Эксплуатация изделия из некачественного материала могла привести к их разрушению на мелкие фрагменты и засорению топливной системы вертолета — насосов и фильтров двигателей, указано в ДЛГ. Так, загрязнение фильтров приводит к топливному голоданию двигателей и, как следствие, их отключению в полете, объяснил авиаинженер.
В целях обеспечения безопасности полетов Росавиация двумя директивами временно приостановила эксплуатацию 37 вертолетов 2022 года выпуска — 27 Ми-8МТВ-1 и десяти «Ансат-СК» (модификация для санитарной авиации), сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства. Дополнительно регулятор оповестил разработчиков и изготовителей вертолетов, Минпромторг, МЧС и эксплуатантов этих типов воздушных судов, уточнили в Росавиации.
По данным портала Russianplanes.net, под ДЛГ попали 18 машин Национальной службы санитарной авиации («дочка» «Ростеха»), четыре — «Авиалесоохраны», по два — авиационной компании «Ямал», «Газпромавиа» и «КрасАвиа», по одному — «Конверс Авиа», «Арго», «Дальнереченск Авиа», Камчатского авиапредприятия, оставшиеся пять — других эксплуатантов. «Известия» направили запросы в эти компании.
Директивы предписывают выполнение работ по проверке и замене прокладок на новые, промывке топливной системы, наземной гонке двигателей и последующему контрольному облету. В настоящее время примерно на 80% вертолетах эти работы уже выполнены, и они уже вернулись к полетам, сообщили «Известиям» в Росавиации. Там не уточнили, на скольких машинах были обнаружены продукты разрушения резиновых прокладок.
Залетный поставщик
Поставщик резиновых пластин для прокладок на КВЗ был выбран в ходе закупочных процедур, рассказали «Известиям» в «Ростехе», не раскрыв название компании. По словам близкого к КВЗ источника, контрафактный материал был поставлен на завод еще в августе прошлого года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022-м завод заключил только один госконтракт на поставку резиновых пластин пяти видов общей массой свыше 4 тыс. т, выяснили «Известия». В конкурсной процедуре за этот контракт победил нераскрытый участник, предложивший наименьшую цену — 2,3 млн рублей, следует из протокола, размещенного на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
По словам топ-менеджера в одной из вертолетных компаний, есть всего два варианта происхождения поддельной резины. Первый — ее изготовили, забраковали, но вместо того чтобы утилизировать или переработать, кто-то в корыстных целях оформил на такой материал паспорт качества.
— Второй вариант — наиболее вероятный. У резины есть срок годности/хранения (обычно пять лет), после которого ее свойства ухудшаются — она становится менее эластичной и ломкой. После окончания сроков хранения она списывается и утилизируется. Затем на такую резину оформляют другой паспорт качества и выдают ее за новую, — объяснил собеседник.
В «Ростехе» «Известиям» рассказали, что дефект материала выявила заводская служба качества, а проведенные дополнительные испытания только подтвердили неаутентичность продукции. После этого изделия были помещены в изолятор брака, а использованная до испытаний продукция изъята из производственных цехов и заменена на готовых вертолетах, добавили в госкорпорации.
— Документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям ГОСТ, были переданы в службу безопасности предприятия. Проведена внутренняя проверка, по результатам которой установлен факт подделки документов о качестве резины. Материалы и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы, — сообщили в «Ростехе».
По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2. ст. 159 УК РФ), сообщил источник, знакомый с ходом расследования. В настоящее время оно находится на стадии судебного разбирательства, уточнили в госкорпорации.
В «Ростехе» заверили, что ответственными службами КВЗ дополнительно приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшей деятельности предприятия.
Не в первый раз
Это уже не первый случай выявления на КВЗ поддельной резины. По факту использования на заводе некачественного материала при изготовлении прокладок для топливной системы вертолета «Ансат» Росавиация уже издавала одну ДЛГ — в августе 2022 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе агентства. Тогда в ней говорилось про обнаруженные продукты разрушения изделий, которые привели к засорению топливных фильтров двигателей на одном «Ансат-СК» при приемо-сдаточных испытаниях. В связи с этим была приостановлена эксплуатация двух вертолетов.
В своей директиве Росавиация в прошлом году раскрывала изготовителя — это «Уралрезинотехника» из Екатеринбурга. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее владельцем является 37-летний Андрей Цветков, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В начале ноября этого года оно поступило в Авиастроительный районный суд Казани, откуда было перенаправлено в один из районных судов Екатеринбурга по месту жительства фигуранта, сообщил источник, знакомый с ходом процесса.
«Известия» направили запросы в Татарскую транспортную прокуратуру, УФСБ, МВД и Следственное управление СК РФ по Татарстану.
Подконтрольное качество
Выявление поддельных изделий при производстве и ремонте воздушных судов — не редкость даже для зарубежных изготовителей авиатехники с мировым именем — Airbus и Boeing, рассказал основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. В пример он привел недавний громкий скандал с лондонской AOG Technics, которая поставляла поддельные запчасти для ремонта самых массовых двигателей CFM56 на самолетах семейства Airbus A320 и Boeing B737.
Двигатель CFM56
Важно, чтобы после каждого такого случая были сделаны правильные выводы и как минимум усилен контроль за такой номенклатурой комплектующих и их поставщиками, подчеркнул эксперт. По его словам, по умолчанию все изделия с календарным сроком службы проходят входной контроль по документам, где необходимо проверить прежде всего их срок годности.
— При этом в отличие от электронных компонентов, которые зачастую проверяют на специальных стендах на входном контроле, резину так исследовать на работоспособность очень сложно. Поэтому при подделке документов она могла попасть в производство, — пояснил Андрей Патраков.
Тем не менее на заводе выстроена система качества, которая в итоге не опоздала с решением этой проблемы и выявила поддельные изделия, хотя и не на входном контроле. Самое главное, что поставленный контрафакт не привел к каким-то авиаинцидентам с серьезными последствиями, подчеркнул эксперт. Тем самым были сняты риски безопасности полетов, связанные с этими комплектующими, добавил он.