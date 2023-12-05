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В ЕС прокомментировали решение Нигера по военной миссии сообщества

Боррель выразил сожаление в связи с решением Нигера по европейской миссии EUCAP
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Фото: eucap-sahel.eu
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Евросоюз (ЕС) сделает «операционные выводы» из решения властей Нигера, которые разорвали соглашение о развертывании военной и полицейской миссий ЕС, намеревавшейся осуществить подготовку местной армии и сил безопасности. Об этом 5 декабря заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что европейская миссия EUCAP Sahel Niger осуществляла поддержку Нигера по запросу предыдущих властей страны и внутренних сил безопасности. В нее входили 130 жандармов и полицейских, которые были направлены различными странами ЕС.

«Евросоюз сожалеет о решении, принятом военной хунтой, разорвать соглашение, устанавливающее юридическую базу для развертывания [полицейской] миссии ЕС EUCAP Sahel Niger и миссии по военному сотрудничеству EUMPM. Евросоюз сделает из этого операционные выводы», — указано в заявлении Борреля.

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Накануне, 4 декабря, Нигер разорвал военное партнерство с Европейским союзом, аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее. По мнению программного координатора Российского совета по международным делам, эксперта Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никиты Панина, которое он выразил 5 декабря в беседе с «Известиями», Нигер разорвал военное партнерство с ЕС для формирования собственной архитектуры безопасности.

Гражданская миссия EUCAP в Нигере была запущена в 2012 году с целью «оказания помощи силам безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами». До настоящего момента там постоянно дислоцировались около 120 европейцев.

До этого, 26 июля, президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума, на следующий день они объявили, что президент смещен. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

В начале сентября власти страны заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения подпадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.

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