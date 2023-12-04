Нигер разорвал военное сотрудничество с ЕС

Нигер разорвал военное партнерство с Европейским союзом (ЕС), аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД страны.

«Правящая хунта Нигера аннулировала военное партнерство страны с Европейским Союзом, сообщило в понедельник министерство иностранных дел, отозвав разрешение на программу ЕС, созданную для поддержки сил безопасности», — сообщается в материале.

Агентство напомнило, что гражданская миссия EUCAP в Нигере была запущена в 2012 году с целью «оказания помощи силам безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами». До настоящего момента там постоянно дислоцировались около 120 европейцев.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума, на следующий день они объявили, что президент смещен. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

Позднее, в начале сентября, в Нигере заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН. Их представителям был закрыт доступ в зоны боевых действий, конкретный список которых не уточнялся.

Тогда же военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь шла о военнослужащих, которые участвовали в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставлял французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

24 сентября президент Франции ЭммануэльМакрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, и он принял решение отозвать послов и военных из этой страны.

На следующий день военное руководство Нигера выступило против любого присутствия колониальных сил в стране. По словам военных, «империалистические и неоколониалистические силы» больше не приветствуются на территории африканского государства.