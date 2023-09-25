Нацсовет Нигера выступил против присутствия колониальных сил в стране

Присутствие в Нигере колониальных сил не приветствуется. Об этом 25 сентября заявил Национальный совет по защите Отечества, созданный военными Нигера.

«Любой человек, любой институт или структура, чье присутствие угрожает интересам и прогнозам нашей страны, будет вынужден покинуть землю наших предков, нравится им это или нет», — говорится в заявлении военных в Нигере на странице в соцсети X (бывшей Meta).

По их словам, «империалистические и неоколониалистические силы» больше не приветствуются на территории африканского государства.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

3 сентября Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

Позднее, 6 сентября, военные в Нигере потребовали, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой государство предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

24 сентября стало известно, что Нигер закрыл воздушное пространство для самолетов Франции. При этом страна позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных государств, однако на французские это разрешение больше не распространяется.

В тот день стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон принял решение отозвать послов и военных из Нигера. По его словам, дальнейшее сотрудничество с африканской страной невозможно, поскольку нынешнее ее правительство, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.