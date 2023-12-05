Африканист объяснил цель разрыва Нигером военного сотрудничества с ЕС

Нигер разорвал военное партнерство с Евросоюзом для формирования собственной архитектуры безопасности. Такое мнение в беседе с «Известиями» 5 декабря выразил программный координатор Российского совета по международным делам, эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин.

«С момента переворота каких-то тесных военных связей Нигера с Евросоюзом, с европейскими странами, в частности с Францией, не было, и само соглашение весь этот период не действовало фактически. Соответственно, его разрыв — это закономерный этап, который вытекает из того, что власти Нигера работают над формированием собственной архитектуры безопасности в Сахеле», — считает Панин.

По его словам, данное решение вписано в концепцию автономизации безопасности Нигера и прекращения связи с теми внешними партнерами, которые успели себя дискредитировать по отношению к стране.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на МИД Нигера сообщило, что страна разорвала военное партнерство с Евросоюзом, аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее. Агентство напомнило, что гражданская миссия EUCAP в Нигере была запущена в 2012 году с целью «оказания помощи силам безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами».

26 июля текущего года президентская гвардия Нигера организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума, на следующий день они объявили, что президент смещен. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.

Позднее, в начале сентября, власти страны заявили о приостановке работы международных организаций. Под ограничения попадали, в частности, неправительственные объединения и агентства ООН — конкретный список не уточнялся.

24 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, приняв решение отозвать послов и военных из этой страны. На следующий день военное руководство Нигера также выступило против любого присутствия колониальных сил в стране.