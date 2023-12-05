Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БПЛА над акваторией Азовского моря
Армия
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ
Мир
На Украине призвали не втягивать ВСУ в политические интриги страны
Армия
ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом
Мир
В Германии признали правоту Путина по поводу усиления России после начала СВО
Мир
ВОЗ зарегистрировала более 200 атак по медицинским объектам в секторе Газа
Армия
Танкисты РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
ВСУ потеряли до 100 военных убитыми и ранеными на южнодонецком направлении

Эндокринолог назвала губящие поджелудочную железу продукты

Врач Михалева назвала алкоголь и жирную еду главными врагами поджелудочной
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чрезмерное употребление алкогольных напитков, а также обилие в рационе жирной пищи могут нарушить правильное функционирование поджелудочной железы. Об этом во вторник, 5 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«При остром злоупотреблении алкоголем, особенно в сочетании с употреблением жирной пищи, может развиться грозное осложнение — острый панкреатит <…> Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет», — отметила она.

Кроме того, Михалева подчеркнула, что к быстрому истощению поджелудочной железы может привести и употребление сверх нормы выпечки и сладостей.

Врач также указала, что постоянное присутствие в рационе питания жирных продуктов способствует «развитию хронического панкреатита».

Не только сладости: врачи назвали пять самых вредных продуктов
Они сокращают срок жизни и приводят к серьезным болезням

3 декабря кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной железой могут быть связаны, в частности, с чрезмерным употреблением алкоголя и плохой работой желчевыводящей системы. Вялов указал на то, что при возникновении неприятных симптомов, связанных с поджелудочной железой, стоит обратиться к врачу, чтобы тот прописал необходимые препараты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023