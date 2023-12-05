Эндокринолог назвала губящие поджелудочную железу продукты

Чрезмерное употребление алкогольных напитков, а также обилие в рационе жирной пищи могут нарушить правильное функционирование поджелудочной железы. Об этом во вторник, 5 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

«При остром злоупотреблении алкоголем, особенно в сочетании с употреблением жирной пищи, может развиться грозное осложнение — острый панкреатит <…> Поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество инсулина, у человека развивается диабет», — отметила она.

Кроме того, Михалева подчеркнула, что к быстрому истощению поджелудочной железы может привести и употребление сверх нормы выпечки и сладостей.

Врач также указала, что постоянное присутствие в рационе питания жирных продуктов способствует «развитию хронического панкреатита».

3 декабря кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной железой могут быть связаны, в частности, с чрезмерным употреблением алкоголя и плохой работой желчевыводящей системы. Вялов указал на то, что при возникновении неприятных симптомов, связанных с поджелудочной железой, стоит обратиться к врачу, чтобы тот прописал необходимые препараты.