Врач назвал основные причины проблем с поджелудочной железой

Основные причины возникновения серьезных проблем с поджелудочной могут быть связаны, в частности, с чрезмерным употреблением алкоголя и плохой работой желчевыводящей системы. Об этом 3 декабря рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

По его словам, это может привести даже к возникновению острого панкреатита. Врач уточнил, что 85% случаев панкреатита связао именно с этими двумя факторами.

«Это тяжелая и потенциально смертельная болезнь, которую долго лечат в стационаре, иногда с использованием хирургии», — написал Вялов в своем Telegram-канале.

Еще одной причиной плохой работы поджелудочной железы может быть жирная пища в рационе. Врач указал на то, что жир — это необходимый компонент для нормального функционирования организма, потому что он участвует в образовании клеточных мембран и помогает лучше усваивать растворимые витамины. Однако жир, по словам врача, стоит употреблять в умеренных количествах.

Вялов указал на то, что при возникновении неприятных симптомов, связанных с поджелудочной железой, стоит обратиться к врачу, чтобы тот прописал необходимые препараты. Но в худшем случае останавливать приступ панкреатита придется в рамках стационарного лечения у хирурга.

Ранее, 27 ноября, хирург «СМ-Клиники», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев рассказал, что желтуха, диарея или запоры, потеря аппетита, недомогание и слабость, беспричинная резкая потеря веса, а также боли в правом подреберье могут говорить о раке поджелудочной железы. Он порекомендовал незамедлительно обращаться к врачу, если внезапно появились такие симптомы. По его словам, правильный диагноз может поставить только специализирующийся на лечении рака поджелудочной железы специалист.

Хирург, колопроктолог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова 25 октября сообщила «Известиям», что резкая опоясывающая боль в верхней части живота или левом подреберье, тошнота и рвота, изжога, метеоризм, повышение температуры тела, а также желтушность белков глаз могут говорить о развитии панкреатита — внезапно возникшего воспаления поджелудочной железы. Она указала на то, что хронический панкреатит может спровоцировать злоупотреблением спиртными напитками и приемом лекарств.