Хирург назвал симптомы раннего проявления рака поджелудочной железы

Желтуха, диарея или запоры могут свидетельствовать о первой стадии развития рака поджелудочной железы. Об этом рассказал хирург «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев 27 ноября.

«Существуют симптомы, которые должны насторожить. Человека могут беспокоить неожиданно появившаяся желтуха, диарея или запоры, потеря аппетита, недомогание и слабость, беспричинная резкая потеря веса, боли в правом подреберье», — сообщил врач в интервью «Ленте.Ru».

Он порекомендовал незамедлительно обращаться к врачу, если внезапно появились такие симптомы. По его словам, правильный диагноз может поставить только специализирующийся на лечении рака поджелудочной железы специалист.

Егиев допустил, что для диагностики будут проведены УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. В том случае, если в опухоли обнаружится кистозный компонент, назначат МРТ. Кроме того, необходимо будет сдать анализ крови на онкомаркеры. Также есть случаи, когда для уточнения диагноза может потребоваться биопсия.

Чаще всего для избавления от рака поджелудочной железы применяется операция. Однако такой способ не всегда возможно реализовать. Тогда могут быть задействованы такие методы, как лучевая и химиотерапия, в некоторых случаях — ультразвуковая абляция (HIFU), то есть терапия с помощью воздействия высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн на опухоль.

Врач упомянул, что причины возникновения рака поджелудочной железы до сих пор не определены. Однако можно назвать несколько факторов, которые относятся к группе риска. Это неправильное питание, употребление спиртных напитков, курение, наследственная предрасположенность, избыточная масса тела и ожирение, а также хронические заболевания органов ЖКТ, резюмировал хирург.

Ранее, 12 октября, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина назвала рак поджелудочной железы одной из самых коварных из злокачественных опухолей. Она рассказала, что симптомами этой болезни являются боли в верхней части живота, отдающие в спину, пожелтение кожи или белков глаз, а также кожный зуд. Кроме того, настораживающими факторами должны стать необъяснимая потеря веса, проблемы со стулом, дискомфорт после приема пищи.

Перед этим, 21 сентября, гастроэнтеролог Асиш Басси рассказал, что желтуха может быть симптомом рака поджелудочной железы. По его словам, также причиной для обращения к специалисту должны стать боли в спине и животе, потеря аппетита, проблемы с пищеварением и возникновение диабета.