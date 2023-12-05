Тюремный рок: за вовлечение детей в преступления ужесточат наказание

За вовлечение несовершеннолетних сразу в несколько преступлений ужесточат наказание, выяснили «Известия». Соответствующий законопроект разработало МВД, он прошел межведомственные согласования. Сейчас срок приговора зависит от тяжести преступления, в которого втянули ребенка, но даже если таких случаев много, как отягчающее обстоятельство это не учитывается. В результате большинство процессов заканчивается вынесением условного наказания, свидетельствует статистика судов. Теперь же за такие действия предлагается отправлять в колонию на пять-восемь лет, даже если речь идет о вовлечении в мелкие преступления.

Регулярное вовлечение

В России могут ужесточить наказание за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс разработало МВД, проект закона согласовали заинтересованные ведомства (документ есть в распоряжении «Известий»). В ближайшее время — после одобрения правительством — его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Сегодня втягивание детей в незаконные действия регулируется статьей 150 УК РФ. Самое жесткое наказание можно получить за вовлечение в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления — от пяти до восьми лет лишения свободы. Если речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести, максимальное наказание — пять лет, но по сложившейся судебной практике оно редко превышает два года, отмечают юристы.

Авторы законопроекта предлагают дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ новым составом: неоднократное вовлечение детей даже в мелкие преступления предлагается карать сроком от пяти до восьми лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта — «усиление противодействия вовлечению несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений». Необходимость поправок в ведомстве обосновали тем, что активизировались попытки «деструктивных сил», как внутренних, так и внешних, дестабилизировать обстановку привлекая детей, в частности, к хулиганству, вандализму, порче имущества, сообщениям о ложном минирований зданий и прочим преступлениям. Может идти речь и о таких распространенных преступлениях, как кража.

В качестве примеров указывается приговор Апшеронского суда Краснодарского края. Там двух местных жителей осудили на 2,5 года колонии за привлечение ребенка к восьми кражам . На Ямале рассматривают дело мужчины, который обвиняется в восьми кражах, — к пяти эпизодам он привлекал несовершеннолетнего пасынка.

В Свердловской области назначили два года ограничения свободы местному жителю, который совершил семь краж, при этом в четырех участвовал ребенок. В Казани завершено расследование 44 эпизодов воровства — в 10 также участвовали трое детей.

«Норма позволит квалифицировать такие деяния в качестве тяжких преступлений. Подход предполагает точечное усиление ответственности за действия совершеннолетнего человека, которые направлены на вовлечение ребенка в систематическую преступную деятельность», — говорится в документе.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Законопроект согласован с Минобрнауки, Минпросвещения, ФСБ и Генпрокуратурой. Следственный комитет и Институт законодательства и сравнительного правоведения предложенные поправки в УК поддержали.

Однако в СК указали, что предложенный механизм не позволит полностью решить задачу по противодействию вовлечения детей в криминальную субкультуру, которая включает в себя систему принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения.

Легкие приговоры

Внесение предлагаемых изменений назрело давно, считает председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Актуальная версия ст. 150 УК не предусматривает такого отягчающего обстоятельства, как неоднократность вовлечения несовершеннолетних в преступления.

— Статистика говорит о низкой эффективности применения соответствующей статьи Уголовного кодекса, — рассказал эксперт. — В 2022 году по всем частям ст. 150 УК РФ вынесено 245 приговоров, из которых два — оправдательные, а 164, то есть больше половины, предусматривали условное лишение свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, вовлечение несовершеннолетних именно в серию преступлений не влияет на назначение наказания в виде реального лишения свободы, пояснил эксперт. Это снижает эффективность уголовного преследования по такому составу в целом.

— Таким образом, поправки являются актуальными, — добавил юрист. — Лицо будет подлежать уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение любых преступлений.

Политолог, член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук уверен, что поправка будет поддержана Госдумой, учитывая ее социальную значимость.

— В последние годы подростки стали мишенью со стороны криминальных элементов, — сказал он «Известиям». — Зачастую ни родители, ни школа, ни органы по делам несовершеннолетних не могут уберечь детей от действий негодяев, которые толкают их на кражи и мелкое хулиганство. Поэтому увеличение тюремных сроков станет сдерживающим фактором от вовлечения подростков в преступный мир.

Фото: Getty Images/Matic Grmek

Увеличение уровня преступности среди детей, которых на это подталкивают взрослые, объясняется тем, что за многие мелкие преступления несовершеннолетние не несут ответственности, рассказал «Известиям» криминалист, эксперт по безопасности Владимир Кондратенко.

— В таких историях особенно уязвимы дети до 14 лет, — отметил эксперт. — Они еще не достигли возраста уголовн ой ответственности, а также им легко внушить то, что, например, украв какую-то вещь, они будут самыми крутыми.

Подростков же преступники приманивают деньгами, обещаниями безнаказанности и другими возможными привилегиями, сказал Владимир Кондратенко.