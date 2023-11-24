Царство растлений: психопаты начали многовекторные атаки на детей

Сотрудники МУРа задержали 24-летнего уроженца Ставрополья, которого считают причастным к растлению двух девочек и попытке склонить еще одного ребенка к самоубийству. Подозреваемый действовал через соцсети, надеясь сохранить анонимность. Это не первый случай, когда преступники комбинируют сексуальное насилие в отношении детей с подстрекательством к самоубийству. Подробности — в материале «Известий».

Детский кошмар

Родители двух подружек 14 и 15 лет обратились в полицию после того, как им стало известно об опасной переписке подростков с пользователем «ВКонтакте». Незнакомец отправлял подросткам сообщения с сексуальным контекстом, присылал контент порнографического содержания. Юридически такие действия квалифицируются как развращение (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Полиции удалось установить, что скрывается предполагаемый педофил в столичном районе Зюзино. Во время обыска в квартире и осмотра компьютера подозреваемого были найдены улики, указывающие, что он пытался склонить к самоубийству еще одну девочку (ей 14 лет). Он писал ей сообщения и непосредственно призывал к действиям, которые неизбежно привели бы к смерти. Парню удалось втереться в доверие к своей жертве, выдавая себя за девушку, он создал иллюзию, что тоже страдает. Предлагал свести счеты с жизнью одновременно. Молодой человек умело использовал молодежный сленг, субкультуру, активно использовал в переписке мемы и «анимешные» эмодзи. Не исключено, что таким способом подследственный собирался замести следы преступлений на сексуальной почве.

Фото: Getty Images/Dobrila Vignjevic

Тем временем в Санкт-Петербурге в региональное подразделение УБК МВД с заявлениями о дистанционных домогательствах обратились родители сразу нескольких школьниц, не достигших 14 лет. Сыщики смогли установить и задержать в один день двух растлителей. Одного нашли в Красноярском крае (ему 36 лет), другого — в Бурятии (ему 18 лет, он уроженец Таджикистана). Подозреваемые манипуляциями и обманом вынуждали девочек присылать им фото и видео в обнаженном виде. В ответ они направляли детям снимки своих гениталий и порноролики со своим участием. У обоих в смартфонах и компьютерах нашли множество видео с детской порнографией.

Участник детской переписки

— Подобный тип людей может иметь склонность к педофилии, — рассказал «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков. — Это психическое расстройство заключается в сексуальном влечении к детям. Либо же эти люди имеют психопатические черты: расстройство личности, проявляющееся в склонности к агрессии, доминированию, садизму и издевательствам. Они реализуют свои потребности за счет манипуляций над детьми, психика которых более слабая, даже хрупкая. Именно с детьми им гораздо проще совладать. Такие люди часто используют виртуальную среду для влияния на несовершеннолетних, так как она предоставляет им анонимность.

Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Действительно, растлители и распространители детского порно нередко оказываются в психиатрических стационарах по результатам расследований дел о педофилии. В октябре, например, на принудительное лечение отправился нижегородец, разместивший за полгода 153 материала с детским порно в соцсетях.

Два черта в чане

Намечается новый опасный криминальный тренд: те извращенцы, которые вступают с детьми в интим-переписку, маскируясь под ровесника, параллельно экспериментируют с доведением подростков до самоубийства.

— Что касается склонения детей к самоубийству, то речь может идти о тех же психопатах, склонных к садизму, — говорит Алексей Вилков. — Им приносит удовольствие, когда другой человек испытывает боль, страдает. Кульминацией этих страданий, по замыслу психопата, становится самоубийство, в некоторых случаях убийство. Такой человек выбирает для своих целей несовершеннолетних, так как детская психика наиболее уязвима. Это дает психопату ощущение всевластия, вседозволенности. Иллюзию, что он может влиять на жизнь и смерть другого человека.

Ради денег

По словам источника «Известий» в полиции, нередки случаи, когда подростков всяческими способами склоняют к обмену фото и видео эротического контента ради выгоды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Рынок детского порно огромен, педофилы со всего света готовы платить за противоправный контент солидные суммы. Есть случаи, когда наркозависимые родители вовлекают своих детей в порносъемки, демонстрируют несовершеннолетних в непотребном виде в разных стримах ради донатов.

Собеcедник говорит, что в некоторых странах само «потребление» и хранение такого рода контента незаконно. Но у нас в стране есть пробелы в законодательстве на этот счет. В России пока нет прецедентов, когда к ответственности было бы привлечено лицо, которое «жертвует» деньги блогерам-педофилам или несовершеннолетним вебкам-моделям.

Напомним, осужденный на три года колонии в 2018 году за доведение до самоубийства девочки из Челябинской области Илья Сидоров пытался поправить материальное положение. Он предложил подростку откупиться от заключительного задания (самоубийства) за 20 тыс. рублей, сообщал РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге несовершеннолетнюю сексуально эксплуатировал знакомый по переписке. Неизвестный манипуляциями заполучил несколько интим-фото у собеседницы и стал шантажировать ими — обещал распространить среди родственников и друзей. В итоге он заставил ее оказывать интим-услуги взрослым клиентам. В назначенное время к девушке подъезжали взрослые мужчины и вступали с ней в половую связь, оставляя деньги. Куратор требовал записывать половые акты на видео. Полиция проводит проверку.

Фото: Global Look Press/Steve White

По данным Агентства правовой информации, в 2022 году по статье о развратных действиях было осуждено 842 человека. Реальные сроки получило больше половины из них (462). Наиболее сурово суд наказывает за развращение несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, — из 315 привлеченных к ответственности 293 оказались в колониях (93%).

Чем моложе, тем строже

За последние пять лет правоохранительным органам удалось добиться значительного прогресса в борьбе с суицидальными интернет-сообществами и преступлениями против половой неприкосновенности в цифровой сфере. Большую роль сыграло ужесточение наказания.

— За совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних, даже если они и не сопровождались физическим насилием, наступает уголовная ответственность по ст. 135 УК РФ , — объяснила «Известиям» юрист Алла Георгиева. — Строгость наказания зависит от возраста жертвы. Так, если жертва не достигла возраста 16 лет, наказание последует в виде обязательных работ на срок до 440 часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Если деяние совершено в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет , наказание будет строже: лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Еще более суровые санкции ожидают преступника, если действия были совершены в отношении двух или более лиц (от пяти до 12 лет колонии) и если он уже был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (от 10 до 15 лет колонии).

— Помимо уголовного наказания «развратные» статьи не приветствуются ни в СИЗО, ни на зоне. Даже в среде криминала существуют понятия, по которым осужденные по таким статьям автоматически считаются «опущенными».

Долгие годы в заключении ожидают и тех, кто склонял ребенка свести счеты с жизнью.

— Если деяние совершается в отношении несовершеннолетнего лица, наказание последует в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Юрист уточняет, что в рамках следствия в отношении задержанного будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Переписка, имеющаяся в материалах дела, также подлежит изучению лингвистов с целью сбора доказательств по делу.