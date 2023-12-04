Дорогие «шашечки»: стоимость поездок на такси выросла на четверть

Рост числа поездок на такси наряду с повышением издержек перевозчиков приводит к подорожанию услуг автомобилей с шашечками. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра при правительстве РФ. Увеличению стоимости поездок способствуют также дефицит водителей и автомобилей, отмечают агрегаторы такси и эксперты отрасли. Стоит ли рассчитывать на снижение цен на такси, выясняли «Известия».

Поездок больше, издержки выше

Спрос на услуги такси практически восстановился до уровня 2021 года, при этом средняя стоимость поездки на автомобиле с «шашечками» в зависимости от региона выросла на 23-29% . Об этом говорится в исследовании рынка такси, проведенного экспертами аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ, которое имеется в распоряжении «Известий». Рост тарифов в первую очередь связан с увеличением затрат на эксплуатацию автомобилей такси: специалисты подсчитали, что с 2021 года эти расходы выросли в среднем на 47%.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

В частности, затраты на топливо увеличились на 75%, техническое обслуживанием машины такси выросло на 58%, а прочие расходы на эксплуатацию (сюда включена амортизация автомобиля, кредитные и лизинговые платежи) поднялись на 63%. Одновременно с этим эксперты отмечают рост стоимости полиса ОСАГО для такси — за два года он подорожал на четверть. В итоге, например, в Москве страховка на автомобиль с «шашечками» обходится в 120-130 тыс. рублей, подчеркивают специалисты АЦ при правительстве РФ.

Агрегаторы такси также отмечают увеличение спроса на услуги: по данным «Яндекс Такси», за год он вырос на 20%. При этом в компании сообщили, что помимо экономических факторов есть также временные и сезонные. И если краткосрочных колебаний в течение года больше, чем в предыдущем, то они могут влиять на динамику цен, подчеркивают в агрегаторе.

Автомобилей не хватает

Серьезной статьей расходов, которая вынуждает таксомоторные компании поднимать тарифы на поездки, является рост цен на машины. Так, согласно исследованию аналитического центра, стоимость модели машины класса «эконом» с учетом лизинговых платежей с 2021 года выросла на 28%. В классе «комфорт» рост еще больше — +43% за два года.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

При этом эксперты отмечают, что сейчас наблюдается сильный дефицит моделей экономического класса. Прежде его основу составляли такие модели, как Renault Logan, VW Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Как ранее сообщали «Известия», эти автомобили закончились на складах дилеров еще в середине весны. Поэтому сейчас этот сегмент машин представлен, в основном, отечественными «Ладами». Впрочем, и они за два года заметно прибавили в цене — Lada Granta, согласно данным исследования, подорожала на 56%, а Lada Vesta — на 82%.

«Среди основных покупаемых моделей автомобилей такси в 2023 году преобладают модели класса „комфорт“ и резко снижается число моделей класса „эконом“. Недоступность машин сегмента „эконом“ приводит к тому, что для таксопарков более предпочтительной становится покупка авто повышенных классов, позволяющих соответствовать ожидаемому потребителем уровню комфорта и генерировать более высокую выручку», — говорится в исследовании.

Смещение спроса в сторону автомобилей более высокого класса и дорогого сегмента подтверждают и агрегаторы такси.

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

— Приток новых автомобилей в эконом-сегмент остается слабым. Для его восполнения по-прежнему не хватает новых доступных седанов, в том числе с автоматической коробкой передач. В связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой машин эконом-класса растет доля повышенных тарифов, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Такси».

Рост цен на услуги такси сам по себе отражает то, насколько выросли издержки игроков рынка, считает управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко. По его словам, сейчас ощущается нехватка автомобилей во всех категориях, от «эконома» до «бизнеса».

— Китайские производители понемногу налаживают нормальный сервис «на местах», но до идеала еще довольно далеко. Не говоря уже о том, что стоимость машин, по сути, сделала скачок в один класс, и модель категории «комфорт» сейчас может стоить столько же, сколько раньше стоила машина для «бизнеса», — рассказал «Известиям» Коваленко.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Экономически обоснованный срок работы автомобиля в такси составляет 2-3 года, отмечает руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. С учетом того что такая машина за год проезжает в десять раз больше, чем обычный автомобиль, дальнейшая ее эксплуатация связана со значительно большими расходами, подчеркивает он.

— Ситуация с возрастом автомобилей, особенно в классе «эконом», уже близка к критической. Например, в 2021 году в Москве был самый молодой парк такси в мире: средний возраст машины составлял 2,7 лет. Сейчас он уже более четырех лет. Для поддержания автомобиля такси такого возраста с пробегом в 250-300 тыс. км в нормальном техническом состоянии расходы увеличиваются в геометрической прогрессии, — заявил «Известиям» Швагерус.

Возить некому

Еще одной причиной повышения цен на поездки в агрегаторах такси называют дефицит водителей. Часть из них, покидает отрасль как раз из-за роста расходов на машину. Кроме того, нарастающий дефицит водителей вызван их переходом в другие сферы, а также снижением количества мигрантов в отрасли, отмечают в пресс-службе «Яндекс Такси».

— В некоторых регионах нехватка водителей ощущается сильнее: средняя стоимость поездки там росла быстрее. Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, отрасли дополнительно необходимы около 80 тыс. водителей по всей России, — считают в компании.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Похожие цифры приводят и эксперты аналитического центра при правительстве РФ : в целом по стране они оценивают нехватку водителей в 72 тыс. человек.

По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, именно дефицит водителей, а также нехватка машин такси класса «эконом» и являются основными причинами роста тарифов.

— К примеру, летом среднее время ожидания такси экономического класса в Москве составляло 6-8 минут. Сейчас этот показатель значительно выше. Также серьезно ощущается нехватка водителей: определенная часть из них перешла в другие отрасли. Кроме того, сказываются и введенные в ряде регионов запреты для мигрантов на работу в такси и пассажирских перевозках, на тарифах это скажется не самым лучшим образом, — отметила она в беседе с «Известиям».

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

Общественный совет по развитию такси сейчас готовит предложение, которое бы позволило гражданам других государств работать водителями такси, но только на машинах, оснащенных системой, оценивающей в режиме реального времени стиль вождения , рассказала Ирина Зарипова.

— Система хорошо известна, аналогичными комплексами оснащены автомобили каршеринга. Если водитель-мигрант ездит аккуратно, не превышает скорость, то электроника дает ему «зеленую» оценку. В этом случае он вполне может продолжать работать и дальше. А вот его переход в «красную» зону из-за резких маневров и нарушений ПДД уже может является поводом для таксопарка отказать такому водителю в новых заказах, — полагает она .

По мнению собеседницы, такая временная мера позволит уменьшить дефицит водителей и если не снизить, то хотя бы удержать на нынешнем уровне тарифы на услуги автомобилей с «шашечками».