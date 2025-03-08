В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Об этом 8 марта сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Также введен план «Ковер» — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло также проинформировал, что оперативный штаб работает в усиленном режиме.

Ранее, 4 февраля, была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Северной Осетии. Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации.