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На фоне снегопада цена на такси в Москве выросла почти в два раза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цены на услуги такси в Москве утром 27 ноября выросли вдвое. Согласно данным агрегаторов, жители столицы за короткую поездку были вынуждены платить от 600 рублей.

К примеру, в 9:00 утра стоимость 16-минутной поездки от метро «Добрынинская» до станции «Шаболовская» стоила более 900 рублей. При этом на момент 12:00 цена на ту же поездку значительно упала. Теперь ее стоимость составляет от 236 рублей за семь минут.

«В такую погоду 60% таксистов не выезжают. Сегодня кто выйдет... Пассажиров очень много, такси очень мало, много аварий», — прокомментировал «Известиям» скачок цен один из водителей.

Одна из жительниц столицы заявила, что за 25-минутную поездку на такси она отдала 1,6 тыс. рублей. В некоторых районах Москвы за 8-минутную поездку и вовсе предлагалось заплатить 1 тыс. рублей, добавляет «Газета.Ru».

В пресс-службе «Яндекс Такси» сообщили «Известиям», что снегопад влияет на скорость передвижения автомобилей, из-за чего поездка занимает больше времени. При этом количество водителей также уменьшается, поскольку многие решают остаться дома в такую погоду.

«В периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь на линию больше водителей и таким образом нормализовать цены», — добавили в комментарии.

В пресс-службе посоветовали в такие моменты пользоваться общественным транспортом.

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Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет. Он также призвал жителей быть осторожными, так как смешанный с дождем снег способствует образованию гололедицы.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

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