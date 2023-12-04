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Израиль повысил уровень угрозы для своих граждан при поездках в 80 стран

Израиль повысил уровень угроз при посещении 80 государств, включая РФ
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Фото: Global Look Press/Chen Junqing
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Совет национальной безопасности Израиля (NSC) на фоне войны в секторе Газа повысил уровень угрозы для своих граждан при посещении 80 иностранных государств, включая Россию. Об этом 4 декабря сообщает газета The Jerusalem Post.

Ведомство предупредило, что Иран и его доверенные лица, такие как палестинское движение ХАМАС, а также «элементы глобального джихада» активизировали усилия по атакам на израильские и еврейские объекты по всему миру, отмечает СМИ.

В документе указано, что уровень угрозы для многих стран Западной Европы, включая Великобританию, Францию ​​и Германию, Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до уровня 2 с рекомендацией проявлять повышенную осторожность.

Уровень угрозы для стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и Центральной Азии (туда отнесены в том числе Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) повышен до уровня 3. Ведомство порекомендовало пересмотреть планы в случае поездок в эти страны по несущественным причинам.

Четвертый уровень угрозы, когда ту или иную страну нужно покинуть незамедлительно, присвоен всем странам Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, за исключением Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Мы не можем сказать конкретно: не ездите, мы можем сказать, что израильтянам следует взвешивать, куда они хотят отправиться», — цитирует газета представителя ведомства.

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Ранее, 17 октября, Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал израильтянам, которые находились в тот момент в Турции, покинуть страну в срочном порядке. Кроме того, государственный орган предупредил о повышении опасности нахождения израильтян на территории Марокко: там уровень угрозы повышен до второго.

Перед этим, 8 октября, сообщалось, что двое израильских туристов были убиты в результате перестрелки, после того как полицейский открыл огонь по туристической группе в Александрии в Египте.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 15 523 человека, ранения также получили 41 316 человек. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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