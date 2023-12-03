Минздрав Газы сообщил о более чем 15,5 тыс. погибших в анклаве

В секторе Газа погибли 15 523 человека с начала обострения конфликта с Израилем. Об этом 3 декабря заявил представитель министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра.

По его словам, 70% погибших являются женщинами и детьми. Ранения также получили 41 316 человек.

«За последние часы только 316 погибших и 664 раненых были извлечены из-под завалов и доставлены в больницы, но многие другие всё еще находятся под завалами», — заявил аль-Кидра телеканалу Al Jazeera.

Ранее, 2 декабря, он сообщил, что после окончания перемирия в секторе Газа погибли 193 человека, ранения различной степени тяжести получили 652 жителя.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.