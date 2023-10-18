Власти Израиля призвали своих граждан покинуть территорию Турции

Гражданам Израиля, которые находятся сейчас в Турции, крайне рекомендовано покинуть страну в срочном порядке. Об этом 17 октября сообщает Совет национальной безопасности Израиля (NSC).

«В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня, четвертого. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее», ― приводит слова израильских властей издание The Jerusalem Post.

Кроме того, Совет нацбезопасности Израиля предупредил о повышении опасности нахождения израильтян на территории Марокко: там уровень угрозы повышен до второго.

Ранее, 8 октября, двое израильских туристов были убиты в результате перестрелки после того, как полицейский открыл огонь по туристической группе в Александрии в Египте.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек, ранения получили 344 человека. Из них состояние 82 человек оценивается как тяжелое, 194 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Число жертв с израильской стороны превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 3 тыс. человек и еще 11 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.