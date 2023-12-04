Еврокомиссия не согласилась с мнением Орбана о неготовности Украины вступить в ЕС

Еврокомиссия не согласна с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необоснованности предложения начать в декабре переговоры о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом в понедельник, 4 декабря, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Пизонеро.

«Мы придерживаемся нашего предложения и нашей рекомендации. Нет, мы не считаем, что оно (предложение. — Ред.) необоснованное. Я считаю, что Украина проделала впечатляющую работу», — сказала она журналистам.

По словам Пизонеро, об этом же ранее неоднократно заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Накануне Орбан написал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter), что предложение ЕК «необоснованно и плохо подготовлено». Он призвал отказаться от обсуждения данного вопроса на декабрьском саммите объединения.

Ранее, 1 декабря, премьер-министр Венгрии также посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение. По его мнению, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны быть поставлены на повестку дня только в том случае, если «будет проведена адекватная подготовка и согласованы различные интересы». На данный момент, указал Орбан, ЕС плохо подготовился к предстоящему саммиту по вопросу членства Украины.

Директор Центра европейской информации Николай Топорин отметил, что пока большинство стран, в первую очередь Франция и Германия, поддерживали заявку Украины, голос Орбана звучал как глас вопиющего в пустыне и к нему не прислушивались. По словам эксперта, формально, политически и юридически такие переговоры открывать рано, однако в случае с Украиной Евросоюз изменил своим принципам и стандартам.

До этого, 29 ноября, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов Евросоюза (ЕС) нет согласия по вопросу членства Украины.

ЕК рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией в начале ноября. Тогда фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.