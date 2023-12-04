Без огонька: в квартирах хотят ставить газовые датчики при капремонте

Во время капремонта в квартирах предложили устанавливать газовые датчики с автоматическим перекрытием. Ежемесячно в РФ происходит минимум два взрыва бытового газа и еще чаще фиксируются его протечки. Предложение об установках датчиков направили в Минстрой депутаты Госдумы. В том, как это может повлиять на стоимость капремонта для граждан, разбирались «Известия».

Зачем нужны газовые датчики

Использование современных технологий действительно может внести значительный вклад в предупреждение газовых происшествий , сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

— Так, умные датчики могут не только предупреждать людей и газовиков о протечках, но и перекрывать подачу газа, тем самым предотвращая ЧС, — объяснил он.

Поэтому депутаты предложили устанавливать такие датчики во время проведения капремонта многоквартирных домов. Инициативу направили в Минстрой, с копией документа ознакомились «Известия».

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Работы по установке предлагаем проводить в приоритетном порядке за счет отчислений в фонды капитального ремонта, — сказал Сергей Колунов. — Это позволит заметно снизить число человеческих жертв и разрушений домов.

Как напомнил соавтор инициативы член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон, в марте 2023 года был принят закон, по которому газовое оборудование всего дома может проверять только одна специализированная газовая компания. Раньше этот вопрос не регулировался. Документ вступит в силу с 2024 года.

Это позволит повысить безопасность, но никуда не исчезнет человеческий фактор — невнимательность или неправильное использование газового оборудования. Установка же датчиков должна исключить и эту проблему, отметил Илья Вольфсон.

Повысятся ли взносы за капремонт

Установка датчиков, безусловно, может снизить количество аварий с трагическими последствиями — в случае их правильной установки и дальнейшей эксплуатации, сказал «Известиям» гендиректор СРО «Ассоциация «Объединение управляющих компаний многоквартирными домами», член подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Дмитрий Жуков.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Для установки таких приборов необходимо подключение к электроэнергии , — отметила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. — За счет капитального ремонта можно будет массово устанавливать датчики с созданием дополнительных сетей в квартире при необходимости.

По информации исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), эксперта общественного совета при Минстрое Анны Мамоновой, сейчас датчик стоит около 3,6 тыс. рублей, его установка — примерно 1,5 тыс.

Соответственно, если эти расходы включат в счет капремонта, взносы на него могут повыситься, сказала Татьяна Вепрецкая.

Кроме того, возникнут затраты на содержание и ремонт таких приборов, добавил Дмитрий Жуков. По его словам, если поквартирные датчики станут частью общедомовой системы защиты от утечки газа, за нее будут отвечать управляющие компании. Возможно, тогда они включат эти траты в счет обслуживания дома.

Фото: ТАСС/Илья Московец

Помимо всего описанного, как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в России требуется тотальная проверка технического состояния всех газовых приборов и трубопроводов, во всех многоэтажках. В комплексе меры помогут улучшить ситуацию.

Как решить проблему взрывов бытового газа в России

Только в 2023 году в России произошло уже свыше 25 взрывов бытового газа. В числе самых громких — трагедия в подмосковной Балашихе, произошедшая 20 сентября. В 8:20 утра в одной из квартир девятиэтажного дома раздался мощный взрыв. Пенсионерка решила вскипятить чайник, поставила его на плиту, а сама ушла из кухни. В какой-то момент огонь погас, и газ начал заполнять помещение, через некоторое время женщина включила в соседней комнате свет. Тогда и произошел хлопок.

В результате погибли семь человек, в том числе двое спасателей, которые, невзирая на риск, пытались спасти женщину с ребенком из-под завалов, но не смогли из-за повторного обрушения здания.

В среднем по России происходит не менее двух взрывов бытового газа ежемесячно , говорится в письме депутатов ГД в Минстрой со ссылкой на данные экстренных служб и СК. Как правило, их широко освещают в СМИ.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Но еще чаще случаются протечки газа, которые тоже очень опасны . Однако о них редко рассказывают в новостях — обычно это локальное горе.

Так было и с одной семьей из Краснодара. В тот день дома были все — муж с женой, их взрослая дочь и ее маленький сын. Утечку газа никто не почувствовал, люди просто потеряли сознание. Но организм ребенка оказался настолько силен, что мальчик очнулся и смог растормошить свою мать. В итоге девушка с сыном почти не пострадали, а у обоих уже пожилых супругов случился инсульт. Глава семьи умер спустя несколько месяцев.

Подобные трагедии могли не произойти, если бы в тех квартирах стояли датчики утечки газа.