Текущие дела: в России предложили ввести страхование капремонта

Жильцам компенсируют некачественный капремонт. Управляющие компании обяжут на пять лет страховать результаты таких работ: в случае если они будут выполнены с нарушениями и потребуют дополнительных затрат на их устранение, оплачивать это будут подрядчики. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, выяснили «Известия». Инициативу готовы изучить в «Единой России». Ее поддерживают в «Деловой России», ТПП и Всероссийском союзе страховщиков, отмечая, что подобная практика уже действует во всем мире. Некоторые эксперты не исключают, что расходы по страхованию капремонта могут лечь на плечи граждан .

Повысить ответственность

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней с момента предъявления жалоб проводить восстановительные работы .

Претензии к подрядчикам сегодня есть у 30% жителей отремонтированных домов , говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные правительства Москвы. По информации компаний, осуществляющих экспертную оценку качества работ по капремонту в регионах России, более 20% из них выполняются с нарушениями, средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тыс. рублей , говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом устранение недостатков, допущенных при проведении таких работ, часто затягивается на срок от шести месяцев до нескольких лет и заканчивается судебными разбирательствами с участием жильцов, региональных фондов капремонта, подрядчиков и УК.

Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов, сегодня в законодательстве закреплены положения по гарантийному ремонту, однако компании от этого уклоняются и гражданам приходится обращаться в правоохранительные органы и суды .

— Законопроект позволяет достигнуть двух целей. Первая — оперативно за счет страховки устранять любые недочеты, допущенные в процессе капремонтов . Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК всё это время не спеша судятся — решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель — создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать , — пояснил депутат «Известиям».

По его словам, цена по аналогии с ОСАГО будет зависеть от страховой истории: если подрядчик работает постоянно неквалифицированно, страховка для него будет дороже . А значит, он не сможет на конкурсе представить конкурентное предложение и будет вытеснен с рынка. Для тех же, кто ведет свою деятельность хорошо, страховка будет дешевле , и им будет проще побеждать на конкурсах.

В регионах люди всё чаще жалуются на отказы подрядчиков выполнять обязательства по гарантийному капремонту. Как правило, его переделывали после вмешательства прокуратуры или по суду . Такие прецеденты были зафиксированы в Рязанской, Тульской, Орловской, Волгоградской, Воронежской областях, на Камчатке, в Красноярском крае и других субъектах.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Например, в Волгограде после капремонта крыши в одном из домов в центре города были повреждены примыкания металла к кровле, часть элементов отсутствовала, а отметы водостока были установлены с нарушениями. В итоге суд обязал подрядчиков всё переделать , сами устранить недочеты они отказывались, сообщалось в СМИ.

В другом случае в одном из домов Воронежа капремонт завершился в 2011 году, однако сразу после него начала протекать крыша, от фасадов отлетела краска, коммуникации дали течь. В итоге заставить переделать всё подрядчика удалось только в 2014-м, после судебных разбирательств .

« Делали капремонт лет шесть назад. Трубы, которые поставили, прорывало у меня ночью несколько раз, затапливало квартиру. Балкон покрылся плесенью, все стены. В общем, навредили только , потом пришлось всё переделывать» — подобные жалобы россиян всё чаще появляются в соцсетях.

В 2022 году в 33 регионах была пресечена противоправная деятельность руководителей региональных операторов капитального ремонта и подрядчиков , писали СМИ со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Тогда были вскрыты случаи хищений средств фондов капремонта, возбуждено свыше 240 уголовных дел .

Страховой инструмент

Зампред фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что законопроект заслуживает внимания и будет подробно изучен после внесения в нижнюю палату парламента .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына



— Всё, что касается защиты прав граждан при капитальном ремонте, заслуживает внимания. Безусловно, люди не должны страдать в ситуации, когда работы выполняются некачественно . Мы внимательно изучим документ, после того как он будет внесен в Госдуму, — отметил он.

Страхование — универсальный гарантийный инструмент, который на Западе распространен куда шире, чем в России, в силу экономических особенностей , отметил зампред комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов.

— Его внедрение в строительство, в российскую систему капитального ремонта — только плюс. Со страховкой гражданам станет спокойней , они будут уверены, что их деньги на ремонт дома потрачены эффективно, — добавил он.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать перспективы принятия законопроекта.

Законопроект в первую очередь нацелен на защиту граждан и их интересов, ведь спорные ситуации вокруг капремонтов возникают регулярно , отметили в «Деловой России».

— Сегодня правительство пытается усовершенствовать законодательство в сфере капремонта, в частности прорабатывается вопрос о предоставлении возможности собственникам жилья самостоятельно выбирать подрядчиков для проведения работ , — пояснил «Известиям» член генсовета организации, руководитель подкомитета по малоэтажному строительству и ИЖС, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По его словам, надзорные инстанции начнут вести реестр протоколов собраний собственников, где принимались решения о капремонте . Однако эти нововведения в полной мере не могут гарантировать защиту жильцов от халатности подрядчиков .

— Поэтому страховка тут выступает наиболее оптимальным инструментом для защиты интересов собственников . Конечно, подрядчик включит ее в стоимость работ, но для граждан это будет несущественно и не скажется критическим образом на суммах в платежках . При этом в случае судебных разбирательств из-за некачественно проведенных работ не придется годами ждать исправления недочетов, появится возможность сразу заключить договор с новым подрядчиком , — заявил эксперт.

Усилить контроль

Страхование капремонта может стать дополнительным инструментом контроля за подрядчиками , считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

— Как условие, ужесточающее контроль, это имело бы смысл . Сейчас у заказчиков есть право взыскивать с подрядчиков за некачественные работы, но проблема в том, что подрядчики недолговечны. Эта схема действует не только в капремонте, но и в строительстве в целом, когда целевые деньги прогоняют через фирмы-однодневки, которые потом исчезают , — пояснил он «Известиям».

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) отметили: важно понять, как обязательное страхование капремонта будет реализовано на практике .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В мире оно уже давно существует. Или в форме страхового покрытия, или гарантий (performance bond), — отметили в ВСС.

Например, согласно действующей во Франции системе страхования ответственности за качество строительных работ, после передачи объекта заказчику все претензии к качеству работ минимум в течение 10 лет покрываются договором страхования , пояснили в ассоциации.

Там также отметили, что страховка не должна действовать короткий период, например один год, так как за это время строительный брак может и не проявиться . Логичным будет оформлять ее сразу на период обязательств по качеству произведенных работ (будь то строительство или капитальный ремонт), пояснили в ВСС.

Сегодня нередки случаи, когда подрядчики отказываются выполнять гарантийные обязательства при проведении некачественного ремонта , отметила исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

— Мне известны ситуации в Санкт-Петербурге, когда собственникам приходится через суд направлять претензии в Фонд капремонта, чтобы он взял на себя обязательства по переделке и устранению появившихся недочетов, поскольку фирмы, которые осуществляли такие работы, найти невозможно. Они перестали существовать до истечения пятилетнего срока гарантийного ремонта , — пояснила она «Известиям». Поэтому, безусловно, усиление контроля в этой сфере необходимо , отметила эксперт.