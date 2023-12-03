Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»

Президент России Владимир Путин поручил со следующего года в полном объеме обеспечить финансирование деятельности образовательного фонда «Талант и успех», следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам посещения образовательного центра «Сириус» 4 октября 2023 года.

«Обеспечить начиная с 2024 года финансирование в полном объеме осуществляемой образовательным фондом «Талант и успех» деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта)», — говорится в сообщении.

Кроме того, поручено обеспечить финансирование по выплате президентских грантов лицам, которые проявили выдающиеся способности и показали высокие достижения в определенной сфере деятельности, а также премий президента РФ победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку.

Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также из поручений главы государства следует, что фонд «Талант и успех» должен быть наделен статусом национального методического центра по поддержке одаренных детей и молодых людей.

Ранее, 4 октября, Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея «Сириус» для учеников старших классов и тех, кто приезжает в рамках партнерских программ. Экскурсию главе государства провела руководитель фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

29 ноября президент России также посетил «Сириус», где он принял участие в III Конгрессе молодых ученых. Он пообщался с участниками конгресса и осмотрел выставки робототехники и отечественной продукции.