Путин осмотрел новый жилой корпус президентского лицея «Сириус»

Президент РФ Владимир Путин 4 октября осмотрел новый жилой корпус президентского лицея «Сириус» для учеников старших классов и тех, кто приезжает в рамках партнерских программ.

Экскурсию по новому зданию провела руководитель фонда «Талант и успех», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Российскому лидеру показали новый пятиэтажный корпус со 132 комнатами, рассчитанными на 250 детей.

В здании есть зоны для питания, отдыха и пространства для выставок. В лицее учатся более 1 тыс. школьников.

Первоочередным правом на обучение в данном образовательном учреждении пользуются дети сотрудников фонда «Талант и успех», научно-технологического университета «Сириус» и других организаций.

Фонд «Талант и успех» учредили в 2014 году, его задача — выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр «Сириус» создали по инициативе Путина в 2015 году. Он находится недалеко от Сочи.

До этого, 1 сентября, Путин посетил мастерскую управления «Сенеж». Президенту показали кампус мастерской, который состоит из четырех гостиничных корпусов, в каждом из которых по 125 номеров. Для педагогов, наставников и мастеров предоставлены номера с кабинетом, где можно готовиться к работе.