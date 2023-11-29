Путин прибыл в «Сириус» на III Конгресс молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 ноября, прибыл в «Сириус», где проходит III Конгресс молодых ученых.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер планирует пообщаться с участниками конгресса и осмотреть выставки робототехники и отечественной продукции. У президента РФ с молодыми учеными ожидается «свободный разговор», добавил Песков.

III Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории «Сириус» с 28 по 30 ноября. Мероприятие является одним из ключевых в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов РФ, научных и образовательных организаций, органов власти, лидеров отечественной науки, а также молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

В текущем году на конгрессе собрались почти 5 тыс. участников из более чем 25 стран. В рамках его деловой программы запланировано проведение ряда мероприятий с участием выдающихся ученых, исследователей и руководителей крупнейших госкорпораций.